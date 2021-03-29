На мосту у селі Заруцькому кипить робота З приходом тепла, набирають темпу ремонтно-будівельні роботи на дорогах Сумщини.

Дорожники ТОВ «Сумимостобуд» дуже серйозно взялися за мостовий перехід, що сполучає пропускні пункти на Сумщині та Чернігівщині.

Наразі мостовики забили 56 паль, а це вже більша половина від запланованого - усього на другому етапі ремонту буде забито 100 мостових паль.

Також майстри компанії забетонували насадку опори №6, заармували шафову стінку і встановили опалубку для її бетонування. Наразі виконуються підготовчі роботи до бетонування 4-ї опори - улаштовують армовану сітку та монтують опалубку.

Для ремонту цього мосту «Сумимостобуд» використовує залізобетонну продукцію власного виробництва. Конструкції мають сертифікат відповідності, а бетонно-розчинний вузол пройшов атестацію виробництва ДП “Науково-технічний центр “Дорожній контроль якості”, а тому можна бути впевненими у безпеці виконаних робіт.

®