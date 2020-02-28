На Сумщине стартовала акция «Сердце к сердцу» Глава облгосадминистрации дал старт на Сумщине Всеукраинской акции «Сердце к сердцу».

Глава Сумской ОДА Василий ХОМА начал в области тематический флешмоб «Серце до серця» по случаю старта одноименной ежегодной благотворительной акции

Суть флешмоба заключается в том, что каждый участник, собственным примером приобщения к акции, передает благотворительную эстафету другим участникам (учреждениям, организациям, предприятиям). Поэтому Василий Хома передал эстафету своим заместителям.

Они также присоединились к акции и передали эстафету руководителям структурных подразделений облгосадминистрации и другие.

Предполагается, что по случаю начала акции такие флешмобы распространяться среди общин области, предприятий, учреждений и организаций, а тематические видео будут выкладываться в сеть с хэштегом # Серце_до_серця и популяризировать развитие благотворительности и волонтерства в рамках акции.

Справка

По инициативе Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» по всем регионам Украины в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 будет проходить 16-я Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу» под лозунгом «Здоровые младенцы», главной целью которой является сбор средств для приобретения неонатологического медицинского оборудования в детские отделения больниц и родильные дома Украины.

В этом году, как и в прошлом, акция будет проходить в адаптивном режиме с учетом карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Сумская облгосадминистрация ежегодно поддерживает в области проведения Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» и, как правило, является лидером среди областей Украины по суммам собранных средств на приобретение медицинского оборудования в отделение детской больницы.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в 2020 году собранная сумма по Сумской области - 130 тыс. гривен потрачена не была и находится на счета фонда. Она будет использована в пользу закупки оборудования в 2021 году.

Как уже отмечалось, тематикой акции в 2021 году станет неонатология. Так, целевой группой являются новорожденные дети, в том числе глубоко недоношенные, из всех районов и общин области, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Реализация Акции способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи и повысит уровень выживаемости новорожденных детей.

Специализированная медицинская помощь тяжелобольным новорожденным области предоставляется в отделении интенсивной терапии новорожденных с кроватями постинтенсивного ухода коммунального некоммерческого предприятия «Областная детская клиническая больница».

Для улучшения лечения и выхаживания младенцев сегодня отделения требует:

- Систему для кислородной терапии НС-150 - 5 единиц (ориентировочная стоимость одной 37,0 тыс. гривен);

- обогреватель младенца ВW-50 - 5 единиц (ориентировочная стоимость одного 133, 5 тыс. гривен)

- обогреватель операционного стола гелевый ОР-3 единицы (ориентировочная стоимость одного 164,7 тыс. гривен);

- Портативный прибор для отоакустическая эмиссии ОtoRead (ориентировочная стоимость 217,0 ты. гривен)

- электрокардиограф 1-3-х канальный Юникард (ориентировочная стоимость 17,0 тыс. гривен).

Ориентировочная общая потребность: 1 580,6 тыс. гривен.

На сегодня в большинстве общинах определены ответственные координаторов, образованы организационные комитеты, разработаны ориентировочные планы реализации акции. координаторов акции.