На Сумщине стартовала акция «Сердце к сердцу»

Глава Сумской ОДА Василий ХОМА начал в области тематический флешмоб «Серце до серця» по случаю старта одноименной ежегодной благотворительной акции
Суть флешмоба заключается в том, что каждый участник, собственным примером приобщения к акции, передает благотворительную эстафету другим участникам (учреждениям, организациям, предприятиям). Поэтому Василий Хома передал эстафету своим заместителям.
Они также присоединились к акции и передали эстафету руководителям структурных подразделений облгосадминистрации и другие.
Предполагается, что по случаю начала акции такие флешмобы распространяться среди общин области, предприятий, учреждений и организаций, а тематические видео будут выкладываться в сеть с хэштегом # Серце_до_серця и популяризировать развитие благотворительности и волонтерства в рамках акции.
Справка
По инициативе Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» по всем регионам Украины в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 будет проходить 16-я Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу» под лозунгом «Здоровые младенцы», главной целью которой является сбор средств для приобретения неонатологического медицинского оборудования в детские отделения больниц и родильные дома Украины.
В этом году, как и в прошлом, акция будет проходить в адаптивном режиме с учетом карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Сумская облгосадминистрация ежегодно поддерживает в области проведения Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» и, как правило, является лидером среди областей Украины по суммам собранных средств на приобретение медицинского оборудования в отделение детской больницы.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в 2020 году собранная сумма по Сумской области - 130 тыс. гривен потрачена не была и находится на счета фонда. Она будет использована в пользу закупки оборудования в 2021 году.
Как уже отмечалось, тематикой акции в 2021 году станет неонатология. Так, целевой группой являются новорожденные дети, в том числе глубоко недоношенные, из всех районов и общин области, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Реализация Акции способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи и повысит уровень выживаемости новорожденных детей.
Специализированная медицинская помощь тяжелобольным новорожденным области предоставляется в отделении интенсивной терапии новорожденных с кроватями постинтенсивного ухода коммунального некоммерческого предприятия «Областная детская клиническая больница».
Для улучшения лечения и выхаживания младенцев сегодня отделения требует:
- Систему для кислородной терапии НС-150 - 5 единиц (ориентировочная стоимость одной 37,0 тыс. гривен);
- обогреватель младенца ВW-50 - 5 единиц (ориентировочная стоимость одного 133, 5 тыс. гривен)
- обогреватель операционного стола гелевый ОР-3 единицы (ориентировочная стоимость одного 164,7 тыс. гривен);
- Портативный прибор для отоакустическая эмиссии ОtoRead (ориентировочная стоимость 217,0 ты. гривен)
- электрокардиограф 1-3-х канальный Юникард (ориентировочная стоимость 17,0 тыс. гривен).
Ориентировочная общая потребность: 1 580,6 тыс. гривен.
На сегодня в большинстве общинах определены ответственные координаторов, образованы организационные комитеты, разработаны ориентировочные планы реализации акции. координаторов акции.
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