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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15367

Мэр Сум стал получать меньше

Мэр Сум Александр Лысенко в последний разрешенный день подал декларация о доходах за 2020 год в НАПК.

Согласно декларации за прошлый год мэр заработал 568 тыс. грн зарплаты (47,3 тыс. грн в месяц), что даже меньше, чем в 2019 году - 603 тыс. грн. Напомним: он обещал, что больше не будет себе выписывать огромных премий, так как уже обжегся на этом, дважды защищаясь в суде от претензий Национального агентства по предотвращению коррупции. Вероятно, именно с этим связано падение его зарплаты.

Жена и дочь мэра за год не заработали ничего, как и в предыдущие годы.

Сам мэр еще показал почти 6 тыс. грн процентов по вкладу в банке, что чуть меньше, чем годом ранее – почти 7 тыс. грн.

Денежные активы у мэра Сум также уменьшились. Вероятно, из-за уменьшения зарплаты пришлось залезать в кубышку. Теперь у него всего 160 тыс. грн (было 190 тыс. грн) и 10 тыс. долларов наличкой. В банке — 48 тыс. грн (было 58 тыс. грн и 227 евро).

Мэр Сум по-прежнему является самым автомобильным в мэрии, у него по-прежнему 5 ГАЗелей и БАЗ, которые ему почему-то не приносят никакого дохода. Также у него самодельный автоприцеп.

За год мэр Сум и его семья не разжились новой недвижимостью, зато у жены появился новый участок земли в 540 кв.м в Сумах. У него в собственности один земельный участок — 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв.м), 50% квартиры — 39,6 кв. м, 25,5% другого нежилого помещения в 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения в 401 кв. м и 4,1 кв.м. У его жены — теперь 19,8 соток земли, жилой дом 52,6 кв.м и недостроенный дом 141 кв.м.

Жена, как и в прошлом году, имеет 31% корпоративных прав в ООО «Дарина-2015» на 310 грн. Но, похоже, это не приносит ей никакого дохода.

Кстати, уже в 2021 году мэр Сум сообщал в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии – он продал недвижимое имущество за 198 тыс.грн.

Политика Александр Лысенко Декларация о доходах
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