На Сумщине взяли под стражу 19-летнего парня, который пытался изнасиловать школьницу По ходатайству Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры решением суда 31 марта подозреваемому в покушении на изнасилование избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Речь идет о событии, произошедшем в г. Кролевец 29 марта. В вечернее время на 15-летнюю девушку, которая одна возвращалась домой, напал неизвестный и пытался изнасиловать. Нападающий повалил девушку на землю и попытался снять со школьницы джинсы. Старшеклассница сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому нападающий испугался и убежал.

На поиск подозреваемого в нападении было ориентировано наряды полиции города, и уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека. Молодой человек полиция остановила и доставила в отделение. Потерпевшая сразу узнала нападавшего.

Задержанному 19 лет, он житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 15ч. 3 ст. 152 (покушение на изнасилование несовершеннолетней) УК Украины.