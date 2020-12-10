Что задекларировал губернатор Сумщины? На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы за 2020 год.

Согласно декларации, Василий Хома за прошлый год к 2 га земли под Харьковом, которые у него имелись раньше, добавил еще 28 га. У его жены по-прежнему 90,4 га земли и квартира 65 кв. м в Харькове. Также в совместной собственности семьи дом 342 кв. м. А вот где губернатор живет в Сумах остается загадкой.

За прошлый год Василий Хома обзавелся новым авто – электромобилем Audi e-tron 2020 г.в. за 2,4 млн грн, также у него появился грузовой мотоцикл Mustang MT200ZH-4V. Также остались в наличие еще три авто – AUDI Q7 2017 г.в. за 1,7 млн грн, Volkswagen Jetta 2014 г.в. за 114 тыс.грн и Maserati Quattroporte 2016 г.в. за 1,46 млн грн. Также он декларирует старый погрузчик 1988 г.в.

Также у него есть 5 охотничьих карабинов и 2 охотничьих ружья, трое часов стоимостью от 494 тыс. грн до 972 тыс.грн.

Он владеет акциями ПАО «САД» на 584 тыс. грн и ПАО «ХМСК» на 6500 грн, у его жены акций ПАО «САД» на 1,1 млн грн. Также он владеет корпоративными правами «Компании Кварц-груп» (18,9 млн грн), «Международной страховой компании» (2,25 млн грн), адвокатского объединения «Хома и партнеры» (7 тыс.грн), Харьковского областного оптового рынка сельскохозяйственной продукции (20,6 млн грн), компании во Франции «Anastaya» (13 тыс. грн, столько же у жены, также часть у двух дочек), ООО «Прима-Сейл» (500 грн). Все переданы в управление. У его жены корпоративные права в ООО «Международная консалтинговая компания Партнер» (7500 грн). Является бенефициаром 6 компаний (в предыдущей декларации их было 8 ).

За 2020 год Василий Хома получил всего 227 тыс. грн зарплаты в 7 местах, в том числе 40 тыс. грн в Сумской ОГА за 5 недель работы. В 2019 году его зарплата была всего 160 тыс. грн в 6 компаниях. У жены в шести – 188 тыс. грн (годом ранее 89 тыс. грн в двух). Также он показал доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на на 500 грн ( в 2019 году было 2,7 млн грн в этой же графе) и 14 тыс. грн льготы участник боевых действий. Его жена также получила 9 тыс. грн от предоставления имущества в аренду.

В банке держит 46 тыс. евро (в 2019 году всего 659 евро), 179 долларов и 33 тыс. грн. У жены 4 вклада в банке на 2 тыс. грн. А дома – 205 тыс. евро (было 457 тыс. евро), 2 млн грн (4 млн грн) и 234 тыс. долларов (тут без изменений). Жена – 1,5 млн грн (2,3 млн грн), 398 тыс. евро (354 тыс. евро) и 185 тыс. долларов (без изменений).

Также он декларирует возвратную беспроцентную финансовую помощь (заем) на 2 млн грн и 21 млн грн кредитов, взятых у своих же предприятий.