На Сумщине ушел из жизни бывший военком На 67 году жизни от тяжелой болезни скончался бывший военком Белополья Александр Калин.

Его хорошо знали в Белополье. Более десяти лет он возглавлял Белопольский военкомат. После отставки работал в службе по чрезвычайным ситуациям, активно занимался общественной и политической жизнью. Его избирали депутатом Белопольская районного совета. В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду.

Имел много друзей в районе и его уважали за прямоту, искренность и ответственное отношение к порученному делу.

Последние годы Александр Иванович тяжело болел и болезнь оказалась не совместимой с жизнью, пишет сайт bilopillia.city.