Липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» из Волочиска (трансляция) Сегодня, 31 марта, пройдут матчи 19-го утра чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

В 14:00 на стадионе «Альянс-Арена» в с. Байрак Роменского района «Альянс» встретится с «Агрорбизнесом» из Волочиска.

Результат матча первого круга: 1:2

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 17 матчей, 8 побед, 2 ничьи, 7 поражений, мячи: 22-17, 26 очков, 9 место

«Агробизнес»: 17 матчей, 11 победы, 1 ничья, 5 поражений, мячи: 34-16, 34 очка, 4 место

Предыдущие матчи команд:

26 марта. «Николаев» - «Альянс» 2:0

25 марта. «Агробизнес» - «Металлист 1925» 1:2

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс» Сергей Загинайлов (7 голов)

«Агробизнес» Руслан Черненко (9 голов)

Матчи прошлого тура для команд не совсем удались: «Агробизнес» повел в счете в матче с «Металлистом 1925», однако не удержал преимущество и уступил со счетом 1:2. А судьбу игры «Альянса» в Николаеве решили два гола «корабелов» в первом тайме, на которые липоводолинцы ответа дать так и не смогли. Сегодняшний матч будет неплохой возможностью для каждой из команд доказать своим болельщикам, что поражение было лишь досадным стечением обстоятельств и победы еще впереди. Однако не только в психологическом плане будет важным завтрашний матч. Три очка предоставят каждой из команд хороший толчок в турнирной таблице «Альянс» сократит отставание от группы лидеров, а «Агробизнес» сможет вернуться в тройку сильнейших.