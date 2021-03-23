На Сумщине осужден мужчина, который удерживал женщину в трудовом рабстве Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего мужчины, который долгое время удерживал женщину с целью эксплуатации.

Приговором Шосткинского горрайонного суда 24 марта обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 149 УК Украины).

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что мужчина на железнодорожном вокзале в г. Шостка познакомился с женщиной. Узнав, что она находится в уязвимом состоянии, поскольку у нее сгорел дом, и ей негде жить, мужчина предложил ей работать по хозяйству у него дома за умеренную плату, а также еду и одежду. Женщина согласилась. Она выполняла всю работу, однако обещанные средства не получала, питалась только один раз в день, спала в летней кухне на полу. Человек систематически оскорблял ее и унижал. Когда женщина попыталась покинуть хозяйство, то он догнал ее, избил и, угрожая физической расправой, заставил вернуться. В таких условиях женщина провела около 4 месяцев.

Более того, обвиняемый забрал у женщины банковскую карту, с которой снял 13 тыс. 700 грн кредитных средств. В суде мужчина вину признал полностью, уверял, что раскаивается, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.