Ночью в Конотопе сгорел дом Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома, который не эксплуатируется.

30 марта в 3:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома, который не эксплуатируется, по ул. Садовая в г. Конотоп. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор внутри сооружения на площади до 9 кв. м и стены на площади до 25 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 3:06 возгорание локализовали, а в 4:28 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.