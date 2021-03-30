На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 29 марта в 9:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Шевченко в с. Андрияшевка на Роменщине.

О пожаре сообщили хозяева, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Андрияшевка и Перекоповка.

Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходит в коридоре, а огнем повреждены стены на площади до 20 кв. м, перекрытие на площади в 2 кв. м, пол на площади до 3 кв. м, окно, кровать и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще два рядом расположенных жилых дома.

В 10:03 возгорание локализовали, а в 10:14 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и по 1 автомобилю и 1 работнику от местных пожарных команд сел. Андрияшевка и Перекоповка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.