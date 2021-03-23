Мэрия Тростянца купила гибридный кроссовер Toyota RAV4 за 1,3 миллиона Тростянецкий городской совет 24 марта по результатам тендера заказала ООО «Артмотор» легковой автомобиль за 1,29 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Фирма поставит полноприводный кроссовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Premium. Автомобиль будет иметь задние и передние сенсоры парковки, отделка салона - перфорированная комби кожа, камеру заднего вида, фронтальную камеру, боковые камеры, климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, подушки безопасности, 9 динамиков, подогрев лобового стекла, электронное внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror и дополнительную комплектацию: комплект зимних шин и автомобильный охранный комплекс с интеллектуальным автозапуском, функцией определения местоположения и дополнительным иммобилайзером.

В автосалонах Toyota RAV4 в такой конфигурации без дополнительной комплектации можно приобрести за 1,25 млн грн, в базовой комплектации RAV4 Hybrid стоит 933 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО «Олимп-Моторс», чье предложение было выше на 1,5 тыс грн.

Собственниками ООО «Артмотор» из Сум является киевлянка Татьяна Акимова, россиянка Лариса Атапина и россиянин Алексей Горбов, директор - Иван Быков.