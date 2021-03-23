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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:08346

Мэрия Тростянца купила гибридный кроссовер Toyota RAV4 за 1,3 миллиона

Тростянецкий городской совет 24 марта по результатам тендера заказала ООО «Артмотор» легковой автомобиль за 1,29 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Фирма поставит полноприводный кроссовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Premium. Автомобиль будет иметь задние и передние сенсоры парковки, отделка салона - перфорированная комби кожа, камеру заднего вида, фронтальную камеру, боковые камеры, климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, подушки безопасности, 9 динамиков, подогрев лобового стекла, электронное внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror и дополнительную комплектацию: комплект зимних шин и автомобильный охранный комплекс с интеллектуальным автозапуском, функцией определения местоположения и дополнительным иммобилайзером.

В автосалонах Toyota RAV4 в такой конфигурации без дополнительной комплектации можно приобрести за 1,25 млн грн, в базовой комплектации RAV4 Hybrid стоит 933 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО «Олимп-Моторс», чье предложение было выше на 1,5 тыс грн.

Собственниками ООО «Артмотор» из Сум является киевлянка Татьяна Акимова, россиянка Лариса Атапина и россиянин Алексей Горбов, директор - Иван Быков.

Экономика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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