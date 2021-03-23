На Сумщине полиция задержала 19-летнего юношу за попытку изнасилования школьницы Происшествие произошло в городе Кролевец, вчера поздно вечером. На несовершеннолетнюю девушку, которая одна возвращалась домой? напал неизвестный и пытался изнасиловать.

Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался снять со школьницы джинсы и осуществить с ней сексуальные действия насильственного характера. Старшеклассница неистово сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому насильник бросил свои попытки и бросился наутек.

Прохожие помогли девушке вызвать полицию. Школьница чуть придя в себя, описала полицейским приметы неизвестного. По ее словам, он был молодой, в грязной одежде, и почему-то в крови.

На поиск подозреваемого в нападении было ориентировано наряды полиции города, и уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека. Полиция остановила его и доставила в отделение. Лишь взглянув на него, школьница сразу же узнала того, кто на нее напал.

Злоумышленником оказался 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 «Покушение на преступление» ч.3 ст.152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за изнасилование несовершеннолетней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.