Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:12461

В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

По данным Минздрава, по состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2597 человек;

летальных случаев - 286;

выздоровели - 3576 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50836, методом ИФА - 19130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26981).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1662942 лица;

выздоровели - 1307076 человек;

летальных исходов - 32 418;

проведения ПЦР-тестов - 8058263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

14433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

212898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 1422 случая / 1740 прививок;

Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область - 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;

Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;

Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;

Киевская область - 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область - 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область - 721 случай / 310 прививок;

Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;

Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки.

По состоянию на 29 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.

Общество Вакцинация Коронавирус Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці
Сегодня 08:59

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці

Станом на 30 березня 2021 року на Сумщині 57706 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію...

В МОЗ рассказали о вакцине Sinovac - эффективности и побочных эффектах
26.03.2021 17:46

В МОЗ рассказали о вакцине Sinovac - эффективности и побочных эффектах

Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac....

Ужесточились правила въезда в Украину
23.03.2021 17:12

Ужесточились правила въезда в Украину

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус....

В Украине ускоряют кампанию вакцинации против COVID-19
22.03.2021 15:47

В Украине ускоряют кампанию вакцинации против COVID-19

22 марта к кампании иммунопрофилактики будут привлечены новые целевые группы со второго этапа Дорожной карты по вакцинации от COVID-19....

На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19
20.03.2021 09:00

На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19

15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797...

Новости

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці
Сегодня 08:59
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
На Сумщине спасли собаку, провалившуюся под лед (видео)
Сегодня 12:29
На Сумщине спасли собаку, провалившуюся под лед (видео)
Сегодня 12:21
В Сумах снова «заминировали» СБУ
Сегодня 12:15
На Сумщине экоинспекция предупредила незаконную охоту на мигрирующих гусей
Сегодня 11:57
В Сумах будут судить организатора концерта Оли Поляковой
Сегодня 11:50
В Шостке сбили 81-летнего велосипедиста
Сегодня 11:45
За выходные в Сумах произошло 7 ДТП
Сегодня 11:41
На Сумщине осужден мужчина, который удерживал женщину в трудовом рабстве
Сегодня 11:27
Мэрия Тростянца купила гибридный кроссовер Toyota RAV4 за 1,3 миллиона
Сегодня 11:08
Грамотне проектування – гарантія на роки
Сегодня 11:04
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
Сегодня 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
Вчера 18:08
Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 12:39
Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
Вчера 11:18
Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу»
Вчера 10:49
Убивчі наслідки спалювання трави
26.03.2021 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
25.03.2021 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.