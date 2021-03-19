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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49219

На Сумщине полицейские поймали двух разбойников, напавших на пенсионера

С целью легкого заработка, злоумышленники наведались к 76-летнему жителю Сумского района. Избили его и забрали все ценное, что у него было.

О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Пенсионер рассказал, что в его дом ворвались двое односельчан, избили и забрали его имущество - бензопилу, электроплиту и 1800 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались 58-ми и 31-летний мужчины, которые были уже неоднократно судимы. Правоохранители изъяли часть похищенного и уже вернули потерпевшему.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище). За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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