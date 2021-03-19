Под Сумами ЗАЗ слетел в кювет: пострадал водитель В Сумском районе в результате аварии пострадал водитель.

26 марта около 11:00 возле села Куяновка Сумского района 67-летний водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

В полиции устанавливаются все причины и обстоятельства данного события, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.