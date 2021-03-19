В Сумах выселяют городскую библиотеку в никуда Филиал № 15 городской библиотеки им. Т.Шевченко должен покинуть помещение школы № 30.

Об этом говорится в предписании депутатской комиссии по вопросам законности, взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и противодействия коррупции, местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности и этики, по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации, на заседании которой директор школы попросила выселить библиотеку, ссылаясь на новые санитарные нормы, а также переполненность классов и недостаток помещений. Она попросила вернуть школе помещения, которые находятся в оперативном управлении отдела культуры, то есть помещение библиотеки-филиала. «За» освобождение помещений проголосовали все 6 членов комиссии.

Как сообщила начальник отдела культуры Сумского горсовета Наталья Цыбульская, на это заседание не пригласили никого из их отдела или библиотеки, поставив перед фактом. Однако выселение возможно только после предоставления другого помещения. Пока такого в этом районе нет.

Напомним: в пятницу заведующая филада № 15 Центральной городской библиотечной системы Раиса Кремезная-Колечко призвала к спасению библиотеки.