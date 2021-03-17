Житлові субсидії під час війни Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує: Мінсоцполітики захистив всі пільгові виплати для українців

В Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану + 1 місяць після його скасування

Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соцзахисту населення для їх продовження

Якщо ви вимушено переселилися з місця проживання

Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку» та на ваш банківський рахунок

Якщо ви отримували виплати через «Укрпошту», ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER»