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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:521

Житлові субсидії під час війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує: Мінсоцполітики захистив всі пільгові виплати для українців

В Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану + 1 місяць після його скасування
Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соцзахисту населення для їх продовження
Якщо ви вимушено переселилися з місця проживання
Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку» та на ваш банківський рахунок
Якщо ви отримували виплати через «Укрпошту», ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER»
Экономика Пільги
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Сьогодні в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради працює «пряма телефонна лінія»

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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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