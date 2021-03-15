Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40263

С начала марта в Сумах произошло шесть аварий на коллекторах

Из-за разрушения верхней части железобетонных самотечных коллекторов с марта начали возникать порывы и образовываться провалы дорожного покрытия по улицам Ивана Сирко, Интернационалистов, Замостянская, Линейная, Черкасская.

Так, 2 марта на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов было обнаружено проседание грунта и разрушения железобетонного коллектора диаметром 800 мм.

На следующий день образовалась дыра над самотечным коллектором диаметром 500 мм на улице Ивана Сирко у домов №№ 35 и 37.

5 марта на перекрестке улиц Замостянская и Черкасская установлен факт проседания грунта и разрушения железобетонной канализационной сети диаметром 500 мм, а 6 марта - на перекрестке улиц Черкасская и Линейная.

11 марта произошел еще одно провал грунта по улице Черкасская над самотечным коллектором диаметром 500 мм, который принимает сточные воды от улиц Миргородская, Замостянская, верхней части Химгородка.

Железобетонные коллекторы, на которых произошли аварийные ситуации, были построены в период с 1976 по 1982 годы и уже исчерпали свой 25-летний срок эксплуатации. Из-за изношенности системы под действием активных веществ, которые выделяются во время транспортировки сточных вод, постепенно разрушается верхняя часть канализационных труб, образуется обвал грунта и водоотведение с определенной территории становится невозможным.

«Утечек из коллекторов на поверхность не было, работники КП «Горводоканал» оперативно отреагировали, организовав перекачку сточных вод на всех аварийных участках канализационных сетей. Сейчас водоканалом выполняются аварийно-восстановительные работы, которые проходят на глубине от 5 до 7 м, без отключения воды жителям. Ситуация в городе на сегодня контролируемая благодаря круглосуточной работе бригад канализационного управления, но частичный ремонт мест аварий собственными силами предприятия не даст устойчивого положительного результата. Нужен капитальный ремонт, а для этого нужны средства, которых водоканалу не хватает», - говорит главный инженер Иосиф Тысивский.

Работники КП «Горводоканал» уже запустили коллектор по улице Ивана Сирко, 35, осуществив санацию 21 м современной пластиковой трубой. Однако для бесперебойного приема сточных вод от жилых домов по проспекту Михаила Лушпы и улиц Интернационалистов, Ивана Сирко, Героев Крут необходимо срочно реконструировать 2,5 км канализационной сети.

Аварийная ситуация по улице Черкасская также нуждается в срочной замене около 1,5 км самотечного коллектора. По предварительным расчетам, - это более 10 млн гривен.

Предприятие обратилось с письмами к городским властям с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на выполнение необходимых работ по обеспечению устойчивого функционирования городской канализационной системы.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Сегодня 14:58
Во что одевать новорожденного
Сегодня 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Сегодня 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
10.03.2021 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
10.03.2021 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.