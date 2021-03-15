С начала марта в Сумах произошло шесть аварий на коллекторах Из-за разрушения верхней части железобетонных самотечных коллекторов с марта начали возникать порывы и образовываться провалы дорожного покрытия по улицам Ивана Сирко, Интернационалистов, Замостянская, Линейная, Черкасская.

Так, 2 марта на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов было обнаружено проседание грунта и разрушения железобетонного коллектора диаметром 800 мм.

На следующий день образовалась дыра над самотечным коллектором диаметром 500 мм на улице Ивана Сирко у домов №№ 35 и 37.

5 марта на перекрестке улиц Замостянская и Черкасская установлен факт проседания грунта и разрушения железобетонной канализационной сети диаметром 500 мм, а 6 марта - на перекрестке улиц Черкасская и Линейная.

11 марта произошел еще одно провал грунта по улице Черкасская над самотечным коллектором диаметром 500 мм, который принимает сточные воды от улиц Миргородская, Замостянская, верхней части Химгородка.

Железобетонные коллекторы, на которых произошли аварийные ситуации, были построены в период с 1976 по 1982 годы и уже исчерпали свой 25-летний срок эксплуатации. Из-за изношенности системы под действием активных веществ, которые выделяются во время транспортировки сточных вод, постепенно разрушается верхняя часть канализационных труб, образуется обвал грунта и водоотведение с определенной территории становится невозможным.

«Утечек из коллекторов на поверхность не было, работники КП «Горводоканал» оперативно отреагировали, организовав перекачку сточных вод на всех аварийных участках канализационных сетей. Сейчас водоканалом выполняются аварийно-восстановительные работы, которые проходят на глубине от 5 до 7 м, без отключения воды жителям. Ситуация в городе на сегодня контролируемая благодаря круглосуточной работе бригад канализационного управления, но частичный ремонт мест аварий собственными силами предприятия не даст устойчивого положительного результата. Нужен капитальный ремонт, а для этого нужны средства, которых водоканалу не хватает», - говорит главный инженер Иосиф Тысивский.

Работники КП «Горводоканал» уже запустили коллектор по улице Ивана Сирко, 35, осуществив санацию 21 м современной пластиковой трубой. Однако для бесперебойного приема сточных вод от жилых домов по проспекту Михаила Лушпы и улиц Интернационалистов, Ивана Сирко, Героев Крут необходимо срочно реконструировать 2,5 км канализационной сети.

Аварийная ситуация по улице Черкасская также нуждается в срочной замене около 1,5 км самотечного коллектора. По предварительным расчетам, - это более 10 млн гривен.

Предприятие обратилось с письмами к городским властям с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на выполнение необходимых работ по обеспечению устойчивого функционирования городской канализационной системы.