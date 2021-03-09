В Сумах насильнику и грабителю дали 9 лет Сегодня, 15 марта, Заречным райсудом г. Сумы вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина С., которого обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений.

По материалам дела мужчина в декабре 2018 года ограбил молодую девушку, отобрав у нее мобильный телефон, а в 2019 году - похитил мобильный телефон на базе отдыха, пытался изнасиловать девушку в подъезде дома, совершил разбойное нападение и изнасиловал девушку в районе проспекта М. Лушпы.

В совершении данных преступлений мужчина судом признан виновным, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

По ч. 1 ст. 309 УК Украины он признан невиновным, поскольку обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства не нашло своего несомненного подтверждения в суде.

Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с обвиняемого в ее пользу 201 669,84 грн.

При назначении наказания судом учтены степень тяжести совершенных преступлений, то, что обвиняемый не возместил причиненного ущерба потерпевшим, его личность как неоднократно судимого, его склонность к совершению корыстных, насильственных и половых преступлений, многоэпизодность преступной деятельности после отбытия наказания за преступления в прошлом. Поэтому суд счел необходимым назначить мужчине окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы, которое он должен отбывать реально.

Мера пресечения в виде содержания под стражей не изменена до вступления приговора в законную силу, но не более чем до 13 мая 2021 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.