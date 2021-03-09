С сегодняшнего дня начала работу Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере

В связи с образованием специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных прокуратур), военные прокуратуры гарнизонов прекращают свою деятельность.
Вместе с тем, в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона (на правах областной прокуратуры) образовано специализированные прокуратуры в военной и оборонной сфере (на правах окружных прокуратур), с сохранением места их расположения:
- Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Винницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Дарницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Деснянский специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Киевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Полтавская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;
- Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
Окружные прокуратуры начали свою работу в рамках первоочередных мероприятий по реформированию органов прокуратуры, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.