С сегодняшнего дня начала работу Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере В соответствии с Приказом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой № 40 от 17.02.2021 определен день начала работы окружных прокуратур - 15 марта 2021 года.

В связи с образованием специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных прокуратур), военные прокуратуры гарнизонов прекращают свою деятельность.

Вместе с тем, в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона (на правах областной прокуратуры) образовано специализированные прокуратуры в военной и оборонной сфере (на правах окружных прокуратур), с сохранением места их расположения:

- Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Винницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Дарницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Деснянский специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Киевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Полтавская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере;

- Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Окружные прокуратуры начали свою работу в рамках первоочередных мероприятий по реформированию органов прокуратуры, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.