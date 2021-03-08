На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание в жилых домах 14 марта в 13:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Садовая в с. Вишневое, что на Тростянетчине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым через окно. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено два дивана, два кресла, кровать, шкаф стены на площади до 2 кв. м, перекрытие на площади в 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:35 возгорание локализовали, а в 15:03 - потратив на тушение около 1 тонны воды полностью ликвидировали.

Похожий случай этот же день имел место в г. Шостка. В 19:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Сосновая. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по вызову, пожарные установили, что огонь уже охватил веранду на площади до 5 кв. м и перекрытие на площади до 5 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 19:22 возгорание локализовали, а в 19:41 потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.