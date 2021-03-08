Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлистом» (трансляция) Сегодня, 15 марта, липоводолинский «Альянс» проведет перенесенный матч первого круга.

В Харькове липоводолинцы сыграют с местным «Металлистом 1925». Начало игры в 19.00.

Накануне игры у «Альянса» 23 очка в 14 играх и девятое место, у «Металлиста» 25 в 15-ти и 5-е место.

Матч будет транслироваться Ютубе и на канаде XSPORT.