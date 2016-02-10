На Сумщине война снова напомнила о себе В Сумском районе обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Опасную «находку» полицейские взяли под охрану до приезда саперов.

У реки неподалеку от села Малый Выстороп выявлено 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ДСНС Украины. Опасная находка подлежит уничтожению на полигоне.

Полиция напоминает гражданам, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя их трогать, передвигать, заливать жидкостями или засыпать грунтом. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно их обезвредить.

Необходимо отойти на безопасное расстояние, по возможности, оградить место находки и вызвать полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.