На Сумщине война снова напомнила о себе

У реки неподалеку от села Малый Выстороп выявлено 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ДСНС Украины. Опасная находка подлежит уничтожению на полигоне.
Полиция напоминает гражданам, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя их трогать, передвигать, заливать жидкостями или засыпать грунтом. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно их обезвредить.
Необходимо отойти на безопасное расстояние, по возможности, оградить место находки и вызвать полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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