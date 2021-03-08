За неделю на Сумщине зарегистрировано 1597 опасных событий В результате пожаров 1 человек погиб и еще 1 травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 17 строений.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 40 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, материальных ценностей на общую сумму 4,63 млн грн. Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.