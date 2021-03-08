Сумщина хочет перенимать опыт Албании в лечении онкозаболеваний 11-13 марта официальная делегация от Сумской области посетила столицу Албании город Тирана с целью ознакомления с самыми современными технологиями лечения онкологических заболеваний.

В состав делегации вошли народные депутаты Украины Татьяна Рябуха и Николай Задорожний, глава областного совета Виктор Федорченко, депутат Сумского горсовета Ефрем Лазарев, директор областного онкодиспансера Владимир Шевченко. Они изучали опыт албанских врачей в клинике HYGEIA HOSPITAL TIRANA, оснащенной по лучшим технологиям. В частности, делегацией изучались возможности, чтобы уже в ближайшее время похожие медицинские услуги были доступны жителям Сумщины.

По информации Николая Задорожнего, сумчане ознакомились с установленным в клинике одним из лучших в мире линейным медицинским ускорителем от американского производителя Varian Medical Systems и бункером под него по международным стандартам.

Именно об установлении в Сумах в областном онкодиспансере линейного ускорителя Varian идут переговоры с потенциальными инвесторами.

Сумщина сейчас находится в тройке антирейтинга областей по количеству заболеваний раком, поэтому крайне нуждается материально-технического обновления областного онкологического диспансера, где срочно нужно не только новейшее оборудование, но и улучшение условий и качества лечения. Например, здание в Сумах, где находится онкодиспансер, строилось более 100 лет назад, и здесь до сих пор нет линейного ускорителя, который позволяет эффективно лечить пациентов, сообщает сайт облсовета.