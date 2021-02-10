В Сумах продолжается рассмотрение дела по факту ДТП с участием патрульных 6 апреля в 13.30 состоится следующее судебное заседание по делу в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Сегодня решением суда отказано в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого о назначении дополнительной комплексной судебной автотехнической, фототехнической, компьютерно-технической экспертизы и экспертизы видео-, звукозаписи и инженерно-технической экспертизы.

Председательствующий судья - Капкин О.Б.

Поиск информации по стадий рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» под № 591/4391/19.

Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадало 8 человек.