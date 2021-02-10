Чем дышали сумчане в январе Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в январе.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

В течение января было отобрано 1226 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 1,9 раза, диоксида азота - в 1,6 раза, формальдегида - в 1,1 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже санитарных норм.

В январе на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячный содержимое по пыли превышал уровень ПДК в 2,3 раза, диоксида азота - в 2,1 раза, формальдегида - в 1,1 раза.

Среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 1,9 раза, диоксида азота - в 1,5 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), по пыли - в 1,5 раза, по диоксиду азота - в 1,3 раза на ПСЗ № 3 (ул. Сумско-Киевских дивизий).

В отчетном месяце зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли: три случая на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов).

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города диоксидом азота, диоксидом серы и пыли увеличился, а оксидом углерода, оксидом азота, аммиаком и формальдегидом остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в январе не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в течение октября составил по городу 12-13 мкР/час и не превышал допустимых значений.