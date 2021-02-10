Губернатор Сумщины прокомментировал увольнение главы Сумской РГА, который заявляет о подделке Решение об увольнении главы Сумской райгосадминистрации Виталия Бурбыки принималось на основании заявления, сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

Так он прокомментировал сообщение г-на Бурбыки о том, что заявления на увольнение он не подавал, пишет Суспільне.

«Все решения, которые принимаются, принимаются на основании документов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства. И не может такого быть, чтобы было принято как-то по-другому. Были все документы собраны, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, и личное заявление. Я считаю, комментировать это не имеет никакого смысла», - сказал Василий Хома.

Виталия Бурбыку уволили с должности главы Сумской РГА 16 февраля, решением президента. На сайте Офиса президента есть информация, что такое решение принято на основании личного заявления Бурбыки.

Сегодня на странице Виталия Бурбыки в Фейсбуке появилось сообщение, что он не подавал заявления на увольнение. Информацию о такой его позиции подтвердила его помощница Ксения Пысана. По ее словам, Бурбыка будет подавать в суд.