Компенсація єдиного внеску: роз’яснення від обласної служби занятості Для залучення максимальної кількості роботодавців до співпраці, Сумська обласна служба зайнятості пропонує широкий спектр соціальних послуг.

В числі послуг, передбачених для роботодавців, особливим попитом користуються ті, що надають економічну підтримку підприємству, зокрема, компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.

З початку 2021 року до Сумської обласної служби зайнятості вже звернулося 15 роботодавців щодо отримання такої компенсації за 21 працевлаштовану особу на новостворене робоче місце з числа зареєстрованих безробітних. Найбільш активно (81%) звертаються за компенсацією суб’єкти малого підприємництва: фізичні особи-підприємці, малі та комунальні підприємства, які працюють в таких галузях:

- лісопильне та стругальне виробництво;

- роздрібна та оптова торгівля;

- вантажні автомобільні перевезення;

- комплексне обслуговування об’єктів.

З числа працевлаштованих осіб на нові робочі місця майже 50% становлять особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.