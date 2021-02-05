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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:55592

На Сумщине усилят охрану админзданий

На Сумщине усилят меры безопасности в админзданиях органов власти.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета после встречи мэра Тростянца с главой Сумской ОГА Василием Хомой.

«Инициатива мэра Тростянца Юрия Бовы по усилению мер безопасности во время проведения работы городских сессий и введению пропускного режима по служебным удостоверениям и приглашениям во время сессионных заседаний - понравилась далеко не всем. В социальных сетях появились отзывы недовольных критиканов, которые пишут, мол, «от кого отгораживаетесь?».

И это при том, что на дворе еще карантин, а скандальная история о драке, которую учинил заместитель Ахтырского райсовета Валерий Партала в холле горсовета, разлетелась по всей Украине.

Пострадавший от рук неконтролируемого хулигана-чиновника до сих пор находится на больничной койке с черепно-мозговой травмой. Этого мало, чтобы усилить уровень общественной безопасности в учреждении, обеспечивающей жизнедеятельность громады? Может, будем ждать, пока, не дай Бог, мертвые тела неизвестных людей будут лежать возле административных зданий, как это произошло на днях в Путивле?

Напомним, что 11 февраля в половине восьмого утра у здания Путивльской районной государственной администрации было обнаружено тело неизвестной женщины без признаков жизни. По предварительной информации, трагедия произошла именно из-за ненадлежащей организации охраны помещений административного здания.

Также есть инсайдерская информация, якобы погибшая женщина зашла ночью в помещение РГА, бродила по ней, а потом выпала со второго этажа, разбившись насмерть. Возможно, она была там не одна, и кто-то решил расправиться с человеком. Сейчас обстоятельства этого печального события выясняют правоохранители.

Но после того, как о ночной трагедии узнали в области, в ситуацию вмешался лично губернатор Сумщины Василий Хома. Он поставил требование главам РГА, руководителям местного самоуправления, полиции и СБУ безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению надежной охраны административных зданий, в том числе в нерабочее время.

Глава области справедливо расставил акценты на том, что Сумщина имеет «желтый» уровень террористической угрозы, пограничную локацию, а потому возможность совершения диверсионных действий и захвата помещений органов власти остается достаточно высокой.

Глава комиссии по реорганизации Тростянецкой районной администрации Владимир Бурлака отреагировал на требование главы области направленным письмом к мэру Юрию Бове, в котором просит обеспечить надлежащую охрану административного здания по адресу ул. Благовещенская, 3.

Следовательно, инициатива городского головы Юрия Бовы по усилению мер безопасности в Тростянецкой городском совете, несмотря на критические замечания некоторых местных политиканов, является не просто грамотным предложением. Это - требование времени. Это вынужденная мера, чтобы не дать отдельным политическим силам расшатать стабильную ситуацию в Тростянецкой громаде, сохранить мир и спокойствие среди граждан и противостоять спланированным провокациям, которые в последнее время показали свою активность», - говорится в сообщении.

Политика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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