Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:29491

В Сумах мать оставила 2-летнюю дочь на немощного свекра, чтобы гулять с мужчинами

На линию 102 поступило сообщение одного из жителей Сум о том, что его невестка оставила у него своего ребенка.

Работники ювенальной превенции Сумского районного управления полиции сразу же выехали по указанному в сообщении адресу.

Во время общения с заявителем полицейские установили, что невестка оставила у него двухлетнюю дочь и пообещала вернуться через несколько дней. Однако уже в течение трех дней она не выходит на связь. По словам мужчины, это случается не впервые и, когда ребенок находится с дедушкой, горе-мать развлекается со знакомыми мужчинами и употребляет. По состоянию здоровья дедушка не может, как следует ухаживать за ребенком, и поэтому обратился в полицию.

Ювеналы сразу же сообщили о данном событии специалистов службы по делам детей, которые немедленно прибыли на место. Было принято решение о помещении ребенка в лечебное учреждение для решения его дальнейшей судьбы. Сама же мать будет привлечена к ответственности за невыполнение возложенных на нее родительских обязанностей, сообщает ювенальная полиция Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине всего 7 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки: подробности
Сегодня 08:48
На Сумщине в трети кафе и ресторанах нашли нарушения противоэпидемических требований
Сегодня 13:27
Відійшла у вічність відомий сумський краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна
Сегодня 13:09
На Сумщине усилят охрану админзданий
Сегодня 12:55
Компенсація єдиного внеску: роз’яснення від обласної служби занятості
Сегодня 12:53
В Сумах мать оставила 2-летнюю дочь на немощного свекра, чтобы гулять с мужчинами
Сегодня 12:29
На Сумщине за месяц больше всего подорожали яйца
Сегодня 12:22
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:17
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео)
Сегодня 11:58
Полицейские разыскивают мошенников, которые выманили у сумчанки 50 000 гривен
Сегодня 11:49
4 мобильные бригады с Сумщины проходят практическое обучение по COVID-вакцинации
Сегодня 11:45
На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку
Сегодня 11:36
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
Вчера 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
Вчера 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
08.02.2021 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
08.02.2021 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.