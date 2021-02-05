На Сумщине за месяц больше всего подорожали яйца В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс потребительских цен по области составил 101,1%, по Украине - 101,3%.

На потребительском рынке области за этот период цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,3%. Больше всего (на 12,0%) подорожали яйца. На 0,9-8,7% выросли цены на овощи, сахар, рис, сметану, рыбу и продукты из рыбы, говядину, масло подсолнечное, сыр и творог, хлеб. В то же время снизились цены на свинину - на 2,5%, макаронные изделия - 1,0%. Безалкогольные напитки подешевели на 1,9%.

Табачные изделия подорожали на 2,3%, алкогольные напитки - на 1,4%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в январе произошло существенное повышение тарифов на водоотведение - в 1,7 раза, водоснабжения - в 1,5 раза, электроэнергию - на 36,6%. Кроме того, выросла стоимость междугородной и местной телефонной связи на 11,2% и 9,5% соответственно. Вместе с тем на 14,0% снизились цены на природный газ, сообщили в областном управлении статистики.