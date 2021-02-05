Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) Сегодня, 16 февраля, в 1:19, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. 8 Марта в с. Червона Слобода на Бурынщине.

Пожар обнаружила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены и перекрытие на площади до 8 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 1:50 возгорание локализовали, а в 3:36 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.