Полицейские разыскивают мошенников, которые выманили у сумчанки 50 000 гривен Пожилая сумчанка, передав неизвестном все свои сбережения, якобы «на лечение сына, который попал в ДТП», впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и обратилась за помощью в полицию.

Работникам Сумского районного управления полиции, прибывшим на вызов, 76-летняя женщина рассказала, что около часа назад ей позвонил неизвестный. Мужчина назвался врачом и сказал, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и требует немедленного лечения. Чтобы помочь родственнику, потерпевшая должна была немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Так женщина и сделала, передав неизвестном денежные средства в сумме 50 000 гривен.

И только после того, как отдала все деньги, сумчанка догадалась позвонить сыну. Оказалось, с ним все в порядке.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски аферистов.

Полицейские еще раз напоминают гражданам: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы стали причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Ни в коем случае не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.