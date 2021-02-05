В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео) 15 февраля в 9:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Хуторская в г. Шостка.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено межкомнатную перегородку на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 9:24 возгорание локализовали, а в 9:36 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.