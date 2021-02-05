4 мобильные бригады с Сумщины проходят практическое обучение по COVID-вакцинации В Киеве начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca.

К концу недели практические занятия пройдут 4 мобильные бригады с Сумщины.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, предусмотрено, что две мобильные бригады изучат способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, другие две - с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 по всей области, как только доставят вакцину.

Во время учебы медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации, в частности рекомендации по консультированию до и после вакцинации; как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно); как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах; как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы; оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Согласно дорожной карты на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 на Сумщине будет создано 6 мобильных бригад.

Справка

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компания AstraZeneca. Нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Требует температуры хранения не менее -70 °C. После размораживания может храниться 5 дней при температуре +2 до +8 °С.