На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку Чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний водитель предложил полицейским неправомерную выгоду.

15 февраля, патрулируя одно из сел Ахтырского района, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому он был остановлен для составления административных материалов.

Водителем оказался 41-летний местный житель. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель отказался и предложил правоохранителям «решить» вопрос за 3000 гривен.

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место следственно-оперативную группу полиции для документирования правонарушения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.