На Сумщине хотят вакцинироваться от COVID-19 меньше тысячи медработников Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, несмотря на то, что ранее анонсировалось поступления в Украину вакцины Pfizer, сначала государство получит вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина же Pfizer должен поступить в начале марта.

«На первом этапе подлежат прививке работники мобильных бригад, которые будут проводить кампанию по вакцинации, медики, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, и работники экстренной медицинской помощи, в том числе водители и работники диспетчерских служб. По предварительным данным, на первом этапе хотят прививаться более 900 медицинских работников», - отметила Галина Хомета.

Для Сумщины на первом этапе планируется выделить около 2 тысяч доз, ведь вакцинироваться одной и той же вакциной необходимо дважды.

Напомним, вакцинация от COVID-19 является добровольной. Но Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют пройти вакцинацию для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, а также родных и близких, которые могут быть в группе риска.