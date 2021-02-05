На Сумщине стартовал региональный тур Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021»

В этом году конкурс проводится в следующих номинациях: «Руководитель учебного заведения», «Украинский язык и литература», «Математика», «Трудовое обучение».
Открытие второго (регионального) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021» состоялось 15 февраля в Департаменте образования и науки Сумской облгосадминистрации дистанционно в форме тематической диалоговой встречи участников, членов жюри и организационного комитета.
Директор Департамента образования и науки Виктория Гробова пожелала конкурсантам успешно представить свои лучшие наработки. Она отметила, что перед педагогами поставлена важная задача: в условиях новой украинской школы реформировать базовую, а затем и старшую школу.