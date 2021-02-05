На Сумщине стартовал региональный тур Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021» Для 37 лучших педагогов области следующие две недели будут насыщенными, творчески соревновательными и эмоциональными, ведь именно в период с 16 по 26 февраля для участников состоятся конкурсные испытания.

В этом году конкурс проводится в следующих номинациях: «Руководитель учебного заведения», «Украинский язык и литература», «Математика», «Трудовое обучение». Открытие второго (регионального) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021» состоялось 15 февраля в Департаменте образования и науки Сумской облгосадминистрации дистанционно в форме тематической диалоговой встречи участников, членов жюри и организационного комитета. Директор Департамента образования и науки Виктория Гробова пожелала конкурсантам успешно представить свои лучшие наработки. Она отметила, что перед педагогами поставлена важная задача: в условиях новой украинской школы реформировать базовую, а затем и старшую школу.