Приговоренный к 5 годам за решеткой за ДТП экс-замначальника Сумской колонии подался в бега? Несмотря на приговор суда, полиция еще не задержала экс-заместителя начальника Сумской колонии Владислава Павлика.

2 февраля Ковпаковский районный суд города Сумы объявил обвинительный приговор теперь уже бывшему заместителю начальника Сумской колонии и экс-директору производства этого учреждения Владиславу Павлику. Суд признал его виновным в наезде на пешеходном переходе на 16-летнюю девушку, которая после ДТП несколько недель провела в коме. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы и до вступления приговора в законную силу назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, на оглашение приговора обвиняемый в суд не явился и, соответственно, в зале суда взят под стражу не был.

По данным пресс-секретаря Ковпаковского районного суда Виктории Сырицыной, еще вчера суд направил в полицию этот приговор для взятия под стражу Владислава Павлика. Однако, как сообщил Sumy.Today и.о. начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко, по состоянию на сейчас Владислав Павлик еще не задержан. По словам В.Кузьменко, полиция устанавливает местонахождение мужчины.

В случае задержания мужчины, Владимир Кузьменко обещал дополнительно предоставить информацию.

По данным пресс-службы Сумской областной прокуратуры, если в ближайшее время г-на Павлика полиция не найдет, будет решаться вопрос об объявлении его в розыск.