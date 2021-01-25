На Сумщине пропали мама с 8-летним сыном Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую Забугу Инну и ее малолетнего сына Яна.

Работники Роменского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 35-летней жительницы Роменского района и ее 8-летнего сына, которые 29 января поехали в областной центр и до сих пор не вернулись.

На вид разыскиваемой 35-40 лет. Ростом 173 см, волосы средней длины, русые. Была одета в черную куртку с красными вставками на карманах и темные брюки.

Ее сыну на вид 8-10 лет, худощавого телосложения, ростом около 135 см. Волосы средней длины, русые. Был одет в серо-коричневую куртку, темные штаны, обувь голубого цвета.

На поиски без вести пропавших ориентировано подразделения полиции области.

Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вы имеете любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, сообщите об этом в Роменский районный отдел полиции: г. Ромны, ул. Коржевская, 107, или по телефонам: (05448) 5-26-62, 050-307-99-34, или на специальную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.