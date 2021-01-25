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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 8 учебных заведений подключились к Национальному электронному сервису е-дневник и е-журнал

Дубовицкий и Тулиголовоский лице и Спасский лицей (Кролевец), Ахтырская и Олешнянская общеобразовательные школы, Сумская школа №29, Косовщинская школа, Лебединский профессиональный колледж уже зарегистрировались на бесплатной системе национальных электронных сервисов.

Система позволяет наладить трехсторонний контакт «Учитель - Ученик - Родители» и улучшить их коммуникацию. Об этом во время брифинга сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, через сервис организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков и показатели их посещения, домашние задания и т.п.

«Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней. Права ребенка относительно сохранения персональных данных не нарушаются, а родители в режиме онлайн в электронной дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием и т.д.», - сообщила чиновница.

Существует множество преимуществ как для педагогов, так и для учеников и их родителей в использовании электронных журналов и дневников. В частности, это доступность журнала в любое время и в любом месте, где есть интернет; удобный автоматизированный контроль за успеваемостью; инструменты для прямой связи между учителями и родителями школьников. Домашнее задание и замечания учителей попадают непосредственно из электронного журнала в дневник ученика. Есть возможность обеспечивать домашние задания дополнительными электронными материалами (файлами), централизованны способ оповещения о мероприятиях, изменениях в расписании и т.п. Сервис позволяет также отдаленно проводить опросы и тестирования.

Текущая и итоговая успешность фиксируется учителем в электронном журнале. На основании выставленных учителями оценок доступны анализ успешности в различных разрезах и формирования отчетности. В будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успешности, достижениях и т.д. будет следовать за ним в новое учебное заведение.

Все учебные заведения смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультационную поддержку по подключению сервиса и пользования им. Учебные заведения, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде, что позволит убрать излишнюю нагрузку на учителей. Для этого МОН готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

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