На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в декабре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 11974 грн (в целом по Украине - 14179 грн).

По сравнению с декабрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 18,7%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 17,8%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2020 г. уменьшилась на 14,3 млн грн и на 1 января 2021 г. составила 335,6 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 235,6 млн.грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 38,0 млн.грн) и ОАО «Selmi» (21,0 млн.грн).