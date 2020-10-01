Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:20190

На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в декабре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 11974 грн (в целом по Украине - 14179 грн).

По сравнению с декабрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 18,7%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 17,8%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2020 г. уменьшилась на 14,3 млн грн и на 1 января 2021 г. составила 335,6 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 235,6 млн.грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 38,0 млн.грн) и ОАО «Selmi» (21,0 млн.грн).

Экономика Средняя зарплата Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности
11.01.2021 09:26

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности

Состоянию на 11 января 2021 года в Сумской области 42919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 10 тыс. грн
05.01.2021 16:11

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 10 тыс. грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в ноябре...

На Сумщині 36 599 випадків захворювання на COVID-19: подробиці
17.12.2020 10:04

На Сумщині 36 599 випадків захворювання на COVID-19: подробиці

Станом на 17 грудня 2020 року на Сумщині 36599 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію....

На Сумщине средняя зарплата снова перевалила за 10 тыс. грн
02.11.2020 14:03

На Сумщине средняя зарплата снова перевалила за 10 тыс. грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в сентябре 2020 года....

На Сумщине снизилась средняя зарплата
01.10.2020 12:12

На Сумщине снизилась средняя зарплата

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в августе 2020 года....

Новости

На Сумщине 45919 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:30
С понедельника маршрутки поедут по 7 грн
Вчера 09:34
В Сумах подорожал проезд в маршрутках
29.01.2021 11:15
Центр противодействия коррупции оспаривает нарушения в закупке Сумским лабораторным центром
Сегодня 16:55
В Сумах авто врезалось в столб: два пострадавших
Сегодня 16:38
С начала года на Сумщине в пожарах погибли 10 человек
Сегодня 16:32
Россия проводит военные учения рядом с сумской границей
Сегодня 16:31
Стрельба возле границы: на Сумщине браконьеры подстрелили кабана
Сегодня 16:28
На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч
Сегодня 16:20
В Сумах недофинансируют образование, а мэр ничего не знает
Сегодня 16:18
В Лебедине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека
Сегодня 16:16
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 16:08
view counter

Статьи

Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
Сегодня 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
Сегодня 10:31
Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики
Вчера 17:49
Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.