На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч

По сравнению с декабрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 18,7%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 17,8%.
Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2020 г. уменьшилась на 14,3 млн грн и на 1 января 2021 г. составила 335,6 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 235,6 млн.грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 38,0 млн.грн) и ОАО «Selmi» (21,0 млн.грн).
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