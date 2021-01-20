В Сумах недофинансируют образование, а мэр ничего не знает Сегодня, 1 февраля, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался ситуацией по сбору родительских средств.

- У меня есть информация, что есть единичные случаи, когда с родителей собирают деньги. Мы с вами выделяем большие деньги на то, чтобы по кодам экономической классификации расходов бюджета 2210 («Предметы, материалы, оборудование и инвентарь») и 2240 («Оплата услуг (кроме коммунальных») школы не имели проблем. Если есть такие проблемы, давайте об этом говорить, решать ситуацию, но собирать с родителей деньги я никому не дам. Мы столкнулись с ситуацией, когда кто-то, прикрываясь, наверное, какими-то подзаконными актами, обращается к родителям, чтобы помогли, ну если есть проблема, обращайтесь к нам, будем мы помогать. У нас никаких решений, чтобы можно было собирать средства с родителей!

Начальник управления образования Антонина Данильченко заметила, средства на содержание учреждений образования никто не позволял собирать.

- Проблема заключается в том, что коды 2210 и 2240 остались недофинансированными за прошлый год. Не могу гарантировать, что в одном из 90 учебных заведений не было такой ситуации. Изучим проблему, предупредим всех еще раз. Усилим работу с директорами, выясним ситуацию и наведем порядок, - сказала чиновница.

Александр Лысенко подчеркнул, что в отношении финансирования кодов 2210 и 2240 пересмотрят смету, в случае, если в этом году есть риски с финансированием, - ситуацию наладят.