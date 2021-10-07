Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:51460

Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о внешней торговле товарами Сумщины в 2021 году.

В течение 2021 г. внешнеторговые операции Сумщина осуществляла с партнерами из 129 стран мира.

За 2021 г. объем экспорта товаров превысил 1061 млн долл. США. Более трети товарного экспорта было направлено в Европейский Союз: больше всего в Испанию, Германию, Италию, Румынию, Польшу и Бельгию. Среди товарных позиций экспорта преобладали зерновые культуры, готовые пищевые продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, оборудование и механизмы.

Что касается импорта, то его объем за 2021г. составил почти 856 млн долл. США. Больше всего товаров было ввезено из Германии, Польши и Китая. Основу импорта составляли удобрения, оборудование и механизмы, а также какао и продукты из него.

Таким образом, Сумщина экспортировала товаров на 24% больше импортируемой, а положительное сальдо составило 138 млн долл. США.

Экономика Импорт Статистика Экспорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине за среду 227 подтвержденных случая COVID-19
06.01.2022 08:47

На Сумщине за среду 227 подтвержденных случая COVID-19

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 227 человек...

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 12 тысяч
05.01.2022 15:15

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 12 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в ноябре 2021 года....

На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской
02.12.2021 14:16

На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в октябре 2021 года....

Средняя зарплата на Сумщине упала
01.11.2021 13:59

Средняя зарплата на Сумщине упала

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре...

Где на Сумщине платят самую большую зарплату?
07.10.2021 17:02

Где на Сумщине платят самую большую зарплату?

В августе 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 107 грн (в целом по...

Новости

1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ
Сегодня 11:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек
Сегодня 08:25
В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 11:40
В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты
Сегодня 11:33
С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»
Сегодня 11:05
Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова
Сегодня 10:56
Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде
Сегодня 10:11
Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция
Сегодня 10:00
Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов
Сегодня 09:51
Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб
Сегодня 09:22
В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:50
В центре Сум произошло ДТП с маршруткой
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Нужен ли Сумам урбан-парк?
Сегодня 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
Сегодня 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
Сегодня 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
Вчера 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
Вчера 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
Вчера 11:27
У Сумах поставили балет, оточений міфами
Вчера 09:21
Тур в Египет из Запорожья: цена вопроса
15.02.2022 17:32
На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності
15.02.2022 14:38
Выбираем насос для бассейна правильно
15.02.2022 11:37
Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році
14.02.2022 21:08
«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко
14.02.2022 20:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.