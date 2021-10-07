Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов Главное управление статистики в Сумской области сообщает о внешней торговле товарами Сумщины в 2021 году.

В течение 2021 г. внешнеторговые операции Сумщина осуществляла с партнерами из 129 стран мира.

За 2021 г. объем экспорта товаров превысил 1061 млн долл. США. Более трети товарного экспорта было направлено в Европейский Союз: больше всего в Испанию, Германию, Италию, Румынию, Польшу и Бельгию. Среди товарных позиций экспорта преобладали зерновые культуры, готовые пищевые продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, оборудование и механизмы.

Что касается импорта, то его объем за 2021г. составил почти 856 млн долл. США. Больше всего товаров было ввезено из Германии, Польши и Китая. Основу импорта составляли удобрения, оборудование и механизмы, а также какао и продукты из него.

Таким образом, Сумщина экспортировала товаров на 24% больше импортируемой, а положительное сальдо составило 138 млн долл. США.