На Сумщине посчитали среднюю зарплату – 14,6 тыс. грн Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в декабре 2021 года.

В декабре 2021 г. начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 14 602 грн (в целом по Украине – 17 453 грн).

По сравнению с декабрем 2020 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 21,9%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,9%.

Самая высокая средняя зарплата была на предприятиях по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – 24 598 грн, по поставкам электроэнергии и газа – 20 837 грн, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 19 648 грн, в добывающей промышленности – 17 382 грн, в финансовой и страховой деятельности – 17 343 грн, в здравоохранении и предоставлении социальной помощи – 14 127 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы временного размещения и организации питания – 6 844 грн.

Задолженность по выплате заработной платы в течение декабря 2021 г. уменьшилась на 14,3 млн грн и на 1 января 2022 г. составила 303,5 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 219,2 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 48,8 млн грн), ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (долг 18,8 млн. грн.).