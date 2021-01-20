Стрельба возле границы: на Сумщине браконьеры подстрелили кабана 30 января начальник одного из подразделений Госэкоинспекции в Сумской области совместно с инспектором по контролю за оружием Шосткинского ОП проводили совместный рейд для предупреждения браконьерства в пределах охотничьих угодий Глуховской РО УООР.

В связи инспекцией местности, граничащей с российско-украинским рубежом, к рейду был привлечены еще и военнослужащие Сумского пограничного отряда ВВС «Глухов», ВИПС «Студенок».

Около 11:00 дня в пределах воспроизводственного участка №2, расположенного в урочище «Кочки» Червонянского лесничества ГП «Глуховский лесхоз», рейдовая группа услышала лай собак и звук выстрела. Приблизившись к вероятному месту выстрела, они обнаружили двух охотников, один из которых является егерем Глуховской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов.

Во время визуального осмотра прилегающей территории на расстоянии 40 метров от местонахождения охотников, экоинспектор нашел тушу кабана. Однако, охота на воспроизводственных участках запрещена действующим законодательством. Более того, на охотничий сезон 2020-21 годов Глуховской РО УООР не выдано ни одной лицензии на добычу кабанов, из-за низкой численности их популяции в угодьях Глуховщины. Поэтому данный факт является грубым нарушением Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», проще говоря - браконьерством.

Егерь в разговоре с экоинспектором, полицейским и пограничниками уверял, что не имеет никакого отношения к незаконной добычи дичи, и также пришел на звук выстрела. Однако, отметил, что никого другого в лесу больше не видел. Второй охотник вообще не смог объяснить цель своего пребывания на воспроизводственном участке.

В связи с указанным, работник Инспекции немедленно вызвал на место событий оперативно-следственную группу полиции. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, в рамках которых тушу кабана передано на исследование в Глуховскую городскую государственную больницу ветеринарной медицины.

В случае установления виновных лиц, им придется компенсировать убытки за незаконное добывание кабана в сумме 40 тыс. гривен. Также, согласно ч. 2 ст. 85 КоАП, нарушение правил охоты, повлекшее добычу, уничтожение или ранение животных, влечет наложение штрафа на граждан до 2040 грн, а на должностных лиц - до 2550 грн. Кроме того, у браконьеров может быть конфисковано ружья и другие орудия и средства совершения правонарушения, а они лишены права охоты на срок до трех лет, сообщает госэкоинспекция в Сумской области.