В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа
Традиционно в этот день возле храмов продают кропильца (букет из трав). Кропильце покупают для того, чтобы им после окропить святой водой жилище.
Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей
Карантин и низкие температуры и не остановили любителей окунуться в прорубь на Крещение...
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