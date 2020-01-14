В Сумах определили места для купания на Крещение

Первая локация будет размещена вблизи Харьковского моста через Псел. Там установят трап, лестницу, деревянный крест и подиум для священнослужителей. Вторая – возле пешеходного моста, находящегося рядом с гостинично-развлекательным комплексом «Здибанка».
Предварительно в этих местах будет приведено надлежащее санитарное состояние и проведено обследование и очистка дна реки, где будет освящаться вода.
Кроме того, в течение дня на локациях будут дежурить медики, спасатели и полицейские.
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