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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:17310

В Сумах определили места для купания на Крещение

В связи с празднованием в среду, 19 января, Крещения в Сумах определили места для купания.

Первая локация будет размещена вблизи Харьковского моста через Псел. Там установят трап, лестницу, деревянный крест и подиум для священнослужителей. Вторая – возле пешеходного моста, находящегося рядом с гостинично-развлекательным комплексом «Здибанка».

Предварительно в этих местах будет приведено надлежащее санитарное состояние и проведено обследование и очистка дна реки, где будет освящаться вода.

Кроме того, в течение дня на локациях будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Общество Крещение
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18.00
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10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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