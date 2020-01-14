В Сумах определили места для купания на Крещение В связи с празднованием в среду, 19 января, Крещения в Сумах определили места для купания.

Первая локация будет размещена вблизи Харьковского моста через Псел. Там установят трап, лестницу, деревянный крест и подиум для священнослужителей. Вторая – возле пешеходного моста, находящегося рядом с гостинично-развлекательным комплексом «Здибанка».

Предварительно в этих местах будет приведено надлежащее санитарное состояние и проведено обследование и очистка дна реки, где будет освящаться вода.

Кроме того, в течение дня на локациях будут дежурить медики, спасатели и полицейские.