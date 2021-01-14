В деле бывшего зампрокурора Сумской области допрашивали свидетеля

Сегодня в судебном заседании допрашивали свидетелей. Напомним: г-н Маслюк обвиняется в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности, (ч.4 ст. 358 УК Украины).
Следующее судебное заседание состоится 26 января 2021 года в 9.45.
Информационно: 15 января 2020 года коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда отменила решение Заречного районного суда г. Сумы о возвращении дела прокурору в связи с несоответствием требованиям УПК Украины. Апелляционный суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции в ином составе суда, сообщает Заречный райсуд.