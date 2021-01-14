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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:02500

В деле бывшего зампрокурора Сумской области допрашивали свидетеля

Сегодня, 19 января, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение дела по обвинению бывшего заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Сегодня в судебном заседании допрашивали свидетелей. Напомним: г-н Маслюк обвиняется в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности, (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 26 января 2021 года в 9.45.

Информационно: 15 января 2020 года коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда отменила решение Заречного районного суда г. Сумы о возвращении дела прокурору в связи с несоответствием требованиям УПК Украины. Апелляционный суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции в ином составе суда, сообщает Заречный райсуд.

Право
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